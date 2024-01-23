Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы

Проводница, выбросившая из вагона кота Твикса, отстранена от работы с пассажирами. Об этом сказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на совещании, посвященном правилам перевозки животных на транспорте, в Госдуме 23 января.
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