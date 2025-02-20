Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    не наступил ли тот час,когда  украинский народ должен схватить  за шкирку"слугу народа" и спросить по полной или  соб...Зеленскому посове...
  • Владимир Алферов
    Не " тёмная  лошадка", а наоборот, светлая голова, Кирилл Дмитриев очень высокообразованный профессионал, дай Бог, бу...Сыграла ставка на...
  • ninikooo Митусова
    Только судебный процесс над ним, его командой и « недоледи»- они нацистские преступники! Должны ответит. За свои злод...Зеленскому посове...

В Крыму национализируют 720 объектов

Они принадлежали украинским бизнесменам и инвесторам из недружественных стран.Антитеррористическая комиссия выяснила, что владельцы ряда объектов были связаны с украинскими спецслужбами и спонсировали ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх