Хорошая кожа на протяжении всей жизни отнюдь не вопрос генов и даже не всегда экологии.

Умываетесь тщательно и регулярно Очищение – самый важный этап в процессе ухода за лицом. Не зря в азиатских странах, где по статистике женщины выглядят моложе гораздо дольше, чем европейки, этому ритуалу уделяется так много внимания.
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