Единый день безопасности.

26 сентября 2024 года ГУО ´Детский сад № 79 г. Бобруйска´ принял участие в Едином дне безопасности.В рамках ´Единого дня безопасности´ для ознакомления воспитанников с правилами поведения в опасных ситуациях, педагоги провели серию игровых и тематических занятий по безопасному поведению детей.