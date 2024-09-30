Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Единый день безопасности.

Единый день безопасности.

26 сентября 2024 года ГУО ´Детский сад № 79 г. Бобруйска´ принял участие в Едином дне безопасности.В рамках ´Единого дня безопасности´ для ознакомления воспитанников с правилами поведения в опасных ситуациях, педагоги провели серию игровых и тематических занятий по безопасному поведению детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх