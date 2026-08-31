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On This Day, Aug. 31: Russian submarine sinks killing 9

On This Day, Aug. 31: Russian submarine sinks killing 9

On Aug. 31, 2005, close to 1,000 people, most of whom were Shiite pilgrims, died in a stampede and the partial collapse of a bridge over the Tigris River in northern Baghdad.

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