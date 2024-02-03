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Гражданочка

69 подписчиков

Муж против помощи бабушке, вырастившей его жену: «У нее есть деньги, пусть справляется сама!»

Муж против помощи бабушке, вырастившей его жену: «У нее есть деньги, пусть справляется сама!»

Муж против помощи бабушке, вырастившей его жену: «У нее есть деньги, пусть справляется сама!»— Так получилось в жизни, что я рано осталась без матери, отца же своего и вовсе не знаю, – рассказывает тридцатидвухлетняя Василиса.

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Комментарии
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Елена Иванова
Это не муж,а мразь
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11 час.
ct
cto talykova
Что значит против?
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10 час.
Виктор Белогорцев
ну куры в своем репертуаре пошла на хер чужая, старая, срущая на голову кляча
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42 мин.

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