Муж против помощи бабушке, вырастившей его жену: «У нее есть деньги, пусть справляется сама!»— Так получилось в жизни, что я рано осталась без матери, отца же своего и вовсе не знаю, – рассказывает тридцатидвухлетняя Василиса.