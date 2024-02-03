Муж против помощи бабушке, вырастившей его жену: «У нее есть деньги, пусть справляется сама!»— Так получилось в жизни, что я рано осталась без матери, отца же своего и вовсе не знаю, – рассказывает тридцатидвухлетняя Василиса.
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