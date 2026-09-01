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Газета.ру

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В Индии мужчины пообещали отвезти школьницу в больницу к матери и изнасиловали

В Индии мужчины пообещали отвезти школьницу в больницу к матери и изнасиловали

В Индии двух молодых людей задержали за надругательство над 15-летним подростком. Об этом сообщает Hindustan Times.

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