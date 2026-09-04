🧑⚕️ Более 300 будущих медиков будут учиться по целевым договорам в Крыму 334 студента, поступившие в медицинские вузы и колледжи, заключили договоры о целевом обучении с Минздравом Крыма.
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