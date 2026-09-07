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7 известных отечественных актрис, которым роли женщин лёгкого поведения принесли всенародную славу

7 известных отечественных актрис, которым роли женщин лёгкого поведения принесли всенародную славу

В истории советского и российского кинематографа есть образы, которые моментально врезаются в память и вызывают бурные дискуссии даже спустя десятилетия.

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