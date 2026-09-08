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Smithsonian leader Lonnie G. Bunch III to retire at the end of 2026

Lonnie G. Bunch III, the leader of the Smithsonian Institution, announced Tuesday that he plans to step down from the role at the end of the year.

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