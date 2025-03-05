Коммунальщики ЦВО провели противопожарные и противопаводковые тренировки в регионах Урала, Сибири и Поволжья

В ходе тренировок коммунальщики отработали алгоритм действий при эвакуации людей и тушении пожара отработаны действия диспетчеров и персонала аварийно-ремонтных бригад при возникновении нештатных ситуаций, уточнён алгоритм действий дежурных смен и специальных бригад.