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АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой модели на заводе, где ранее выпускали Vesta

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой модели на заводе, где ранее выпускали Vesta

Вчера вечером стало известно о подписании приказов на увольнение персонала предприятия Lada Ижевск, на котором осуществлялась сборка Lada Vesta.

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