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Казанда сентябрь аенда иң күп хезмәт хакы ала торган вакансияләр билгеле

Казанда сентябрь аенда иң күп хезмәт хакы ала торган вакансияләр билгеле

SuperJob сервисы аналитиклары Россиянең зур шәһәрләрендәге вакансияләрне өйрәнде һәм сентябрьнең Казандагы иң югары түләнә торган тәкъдимнәрен билгеләде.

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