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Нижегородская правда

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Более 1 млн рублей взыскивают с компании из-за разлива сточных вод в Новинках

Более 1 млн рублей взыскивают с компании из-за разлива сточных вод в Новинках

Более 1 млн рублей взыскивают с ООО «Экоград» из-за разлива сточных вод в поселке Новинки. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

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