НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Зак Браун: «6-7 пилотов стали бы чемпионами в «Ред Булл», Ферстаппен не выиграл бы титул в любой другой машине сегодня»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос о том, кто играет более важную роль в «Ред Булл» – пилот Макс Ферстаппен или покидающий команду конструктор Эдриан Ньюи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх