Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Мало... Мало! Мало!!! Это капля в море, учитывая, что понавезли их в Россию миллионы.В России почти 1,...
  • Ирина Некрасова
    Учителя с ума начали сходить... И не удивляет даже уже, положение у них незавидное - как у бесправной прислуги при на...В Башкирии учител...
  • Татьяна Кибишева
    Змея - мужененавистница 😀😀😀Самая ядовитая зм...

В Ленобласти нашли нарколабораторию с килограммами наркотиков

В Ленобласти нашли нарколабораторию с килограммами наркотиков

Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в создании нарколаборатории, в которой оперативники нашли около пяти кг запрещенных веществ, больше ста литров наркотической жидкости, оборудование и химические вещества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх