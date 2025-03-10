В Ленобласти нашли нарколабораторию с килограммами наркотиков

Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в создании нарколаборатории, в которой оперативники нашли около пяти кг запрещенных веществ, больше ста литров наркотической жидкости, оборудование и химические вещества.
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