Амазонки с Невольничьего Берега

Африканские «империи» обычно вырастали на торговле золотом: благо его на Чёрном континенте хватает. Дагомея золотых рудников не имела и сделала главным источником своих доходов работорговлю.
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