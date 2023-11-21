После ДТП на Урале, в котором погибла жена блогера, умер второй водитель

Второй водитель автобуса Евгений Частиков скончался после трагического ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, в результате которого погибли супруга блогера Александра Лещева Виктория, и первый водитель Игорь Перевалов.
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