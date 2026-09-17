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Индия примет меры для защиты своих интересов на фоне санкций США

Индия примет меры для защиты своих интересов на фоне санкций США

Индия заявила о готовности принять меры для защиты своих торгово-экономических интересов после принятия Конгрессом США закона о санкциях против России и Ирана.

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