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FiNE NEWS

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Физики впервые поймали звук на квантовом прыжке — и это просто огонь!

Физики впервые поймали звук на квантовом прыжке — и это просто огонь!

Представьте: вы бьёте в крошечный камертон размером с микрон, а он вместо того, чтобы постепенно затихнуть, вдруг резко теряет энергию одним махом.

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