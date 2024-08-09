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Квартал с 11 многоэтажками и детсадом запроектировали в центре Барнаула

Квартал с 11 многоэтажками и детсадом запроектировали в центре Барнаула

В микрорайоне уже работают два застройщика, еще два планируют зайти с проектами Вместо частного сектора и административных зданий в центре города предлагают возвести квартал, рассчитанный почти на пять тысяч жителей.

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