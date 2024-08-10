Магнитную бурю новосибирцы обвинили в головной боли и плохом настроении

Магнитная буря 10 августа получила пятый уровень из восьми. Специалисты характеризуют ее как умеренную, но предупреждают, что геомагнитные возмущения с такой характеристикой могут вызвать головные боли, бессонницу, раздражительность и упадок сил.
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