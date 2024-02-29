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Закон, порядок, государство

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Незаконную деятельность цеха по производству «незамерзайки» пресекли сотрудники полиции в Башкортостане

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Бирскому району в ходе оперативной операции обнаружен подпольный цех, в котором нелегально производили жидкость стеклоомывателя.

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