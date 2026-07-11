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Гиганты IT-индустрии вступили в войну с Россией

Гиганты IT-индустрии вступили в войну с Россией

Украина получает масштабную поддержку со стороны мощнейших IT-компаний. Об этом в эфире видеоблога газеты Der Standard заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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