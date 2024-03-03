В культовую Batman: Arkham Asylum 2009 года завезли 1800 прокачанных текстур и показали, к...

В культовую Batman: Arkham Asylum 2009 года завезли 1800 прокачанных текстур и показали, как изменилась графикаМоддер с ником FCH823 выпустил масштабный мод для Batman: Arkham Asylum, который призван улучшить графику в игре с помощью улучшенных текстур с повышенной детализацией и разрешением.