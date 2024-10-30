Трамп прокатился на мусоровозе после слов Байдена о сторонниках республиканца

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прокатился на мусоровозе, сообщает CNN. Таким образом политик отреагировал на слова действующего главы государства Джо Байдена о том, что сторонники Трампа являются «мусором».
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