´Бобруйскагромаш´ укрепляет связи с Мадагаскаром.

Фото: ´Бобруйскгромаш´ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ с ежегодным рабочим визитом посетил г-н Риана Солофо Лала, руководитель компании ´Bemaco´, дилерского центра ´Бобруйскагромаш´ в Республике Мадагаскар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии