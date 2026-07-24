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Аргументы и Факты

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Поймала букет невесты и умерла: раскрыты детали смерти 27-летней гимнастки

Поймала букет невесты и умерла: раскрыты детали смерти 27-летней гимнастки

В Ульяновске умерла 27-летняя мастер спорта по художественной гимнастике и тренер Марина Прончева. Девушке стало плохо спустя несколько часов после свадьбы друзей, где она поймала свой первый букет невесты.

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