Наши штурмовики взяли в плен украинских боевиков под Клещеевкой (ВИДЕО)

Два наших штурмовика взяли в плен группу украинских боевиков под Клещеевкой. На кадрах видно как два русских воина ведут огонь по блиндажу ВСУ, затем занимают выгодные позиции и контролируют процесс сдачи в плен украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии