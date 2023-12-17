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Русская весна

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Наши штурмовики взяли в плен украинских боевиков под Клещеевкой (ВИДЕО)

Наши штурмовики взяли в плен украинских боевиков под Клещеевкой (ВИДЕО)

Два наших штурмовика взяли в плен группу украинских боевиков под Клещеевкой. На кадрах видно как два русских воина ведут огонь по блиндажу ВСУ, затем занимают выгодные позиции и контролируют процесс сдачи в плен украинских боевиков.

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