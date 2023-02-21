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Bloomberg рассказал подробности поездки Байдена в Киев

Bloomberg рассказал подробности поездки Байдена в Киев

Байден принял окончательное решение посетить Киев в пятницу, 17 февраля, во время совещания в Овальном кабинете<strong>Президент США Джо Байден принял окончательное решение посетить Киев в пятницу, 17 февраля, во время совещания в Овальном кабинете.

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