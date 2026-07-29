Страна и люди
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Страна и люди

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Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Кирилл и его жена Анастасия заказали такси из Одинцова в Москву, так как Кириллу, ветерану СВО, нужно было посетить врача-протезиста.

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Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? Гнать их к чертовой матери на их историческую родину. Пусть там качают свои права Сволочи
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1 м.
M
Malina
Очень &quot;незаменимый&quot; водитель такси....А ещё никак нам не обойтись без торговцев на рынках, продавцов шаурмы, курьеров и т.д... а с этим Бахромом выслали всех его жен, детей, тёть, дядь, сестер и братьев? То есть вместе с ним догадались депортировать весь аул, который этот незаменимый таксист завез с собой??? Или ждем &quot;волну возмущённых незаменимых&quot;???
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1 м.
Alex Nемо
Так оне же ужо граждане России &quot;по рождению&quot;.  Так что трогать их не моги и плати социальные пособия...
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1 м.