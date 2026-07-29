Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? Гнать их к чертовой матери на их историческую родину. Пусть там качают свои права Сволочи

M

Malina

Очень "незаменимый" водитель такси....А ещё никак нам не обойтись без торговцев на рынках, продавцов шаурмы, курьеров и т.д... а с этим Бахромом выслали всех его жен, детей, тёть, дядь, сестер и братьев? То есть вместе с ним догадались депортировать весь аул, который этот незаменимый таксист завез с собой??? Или ждем "волну возмущённых незаменимых"???