Кирилл и его жена Анастасия заказали такси из Одинцова в Москву, так как Кириллу, ветерану СВО, нужно было посетить врача-протезиста.
Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине
Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? Гнать их к чертовой матери на их историческую родину. Пусть там качают свои права Сволочи
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1 м.
M
Malina
Очень "незаменимый" водитель такси....А ещё никак нам не обойтись без торговцев на рынках, продавцов шаурмы, курьеров и т.д... а с этим Бахромом выслали всех его жен, детей, тёть, дядь, сестер и братьев? То есть вместе с ним догадались депортировать весь аул, который этот незаменимый таксист завез с собой??? Или ждем "волну возмущённых незаменимых"???
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1 м.
Alex Nемо
Так оне же ужо граждане России "по рождению". Так что трогать их не моги и плати социальные пособия...
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1 м.
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