В музее обороны и блокады Ленинграда представят все государственные награды города-героя

Обычно они находятся на хранении в Законодательном собрании Петербурга Все пять государственных наград города-героя Ленинграда будут выставлены в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в честь 81-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады, рассказали в ТАСС.