Спецназ ликвидировал шестерых террористов захвативших в заложники двух сотрудников ФСИН в СИЗО Ростова.
Захват заложников в Ростовском СИЗО
Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну и правильно. Чтобы впредь желающие сотворить подобное, ЗНАЛИ, что с ними будет...
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11 час.
Владимир Терентьев
Кто они были и чего хотели?
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9 час.
Silver Kont
Так если черножопых не уничтожать сразу, они и будут захватывать заложников в тюрьмах...
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8 час.
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