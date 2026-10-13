В России начались продажи новых умных часов Huawei с функциями контроля здоровья

В России стартовали продажи двух новых моделей смарт-часов Huawei: WATCH D3 и WATCH 6. Главная особенность первой новинки – усовершенствованная система измерения артериального давления, а вторая получила обновленные датчики для отслеживания показателей организма и расширенные спортивные функции.