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В России начались продажи новых умных часов Huawei с функциями контроля здоровья

В России начались продажи новых умных часов Huawei с функциями контроля здоровья

В России стартовали продажи двух новых моделей смарт-часов Huawei: WATCH D3 и WATCH 6. Главная особенность первой новинки – усовершенствованная система измерения артериального давления, а вторая получила обновленные датчики для отслеживания показателей организма и расширенные спортивные функции.

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