Французские школьники выстраивают баррикады. Правда, выглядят эти заграждения совсем неубедительно. Вот подростки демонстративно переворачивают мусорные контейнеры прямо перед полицейскими.
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