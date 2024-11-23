Введение нравственного контроля культуры поможет укреплению России

Большой резонанс в России и за рубежом возымело недавнее исследование Союза писателей России, в котором литературные эксперты заявили, что около 60% детских книг, доступных на рынке, продвигают антиценности: предательство, снижение духовных идеалов, ненормальное изменение традиционных социальных ролей мужчин и женщин, воспевание личных недостатков и безразличие к будущему.
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