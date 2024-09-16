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Минобороны РФ: в Японском море в рамках учений «Океан-2024» российские и китайские военные корабли провели боевые стрельбы, включая ракетные

Минобороны РФ: в Японском море в рамках учений «Океан-2024» российские и китайские военные корабли провели боевые стрельбы, включая ракетные

В рамках СКШУ «Океан-2024» боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, действуя в составе совместного отряда, отработали комплексные задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией, сообщает Минобороны России.

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