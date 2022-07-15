ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Похищенного из Марфина Графа нашли в Подмосковье и вернули хозяйке

Похищенного из Марфина Графа нашли в Подмосковье и вернули хозяйке

Эта история началась в Марфине. В полицию обратилась жительница района, которая заявила, что мужчина, которому она отдала свою собаку – лабрадора по кличке Граф – для чипирования, ветеринарных процедур и дрессировки, стал вымогать у нее деньги.

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