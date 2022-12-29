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Устименко о своей цели: «Стать основным вратарем «Трактора». В КХЛ большие скорости, нужно набраться опыта»

Кирилл Устименко оценил свою игру в первых матчах за «Трактор». 23-летний голкипер принял участие в играх против «Металлурга» (5:4 Б) и «Салавата Юлаева» (4:2).

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