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"Хэиль-5-23"

"Хэиль-5-23"

КНДР испытала подводную систему ядерного оружая.Заявление для печати представителя Министерства обороны КНДРНиже следует полный текст опубликованного 19 января заявления для печати представителя Министерства обороны КНДР «Ни в коем случае не будем допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику».

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Комментарии
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Андрей
&quot; Посейдон&quot; Кима?
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21 час.
Регина Толстоброва
какие молодцы, плевать они хотели на Америку.
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19 час.
ВТ
Василий Топчий
👍
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17 час.

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