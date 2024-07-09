Александр Хинштейн рассказал, что нам делать с мигрантами, губернаторами и Гудковым

Владимир Ворсобин обсуждает с председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, можно ли в России решить связанные с мигрантами проблемы, почему борьба с коррупцией в Дагестане и Самарской области никак не закончится и к чему может привести борьба с инакомыслящими В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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