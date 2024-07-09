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Александр Хинштейн рассказал, что нам делать с мигрантами, губернаторами и Гудковым

Александр Хинштейн рассказал, что нам делать с мигрантами, губернаторами и Гудковым

Владимир Ворсобин обсуждает с председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, можно ли в России решить связанные с мигрантами проблемы, почему борьба с коррупцией в Дагестане и Самарской области никак не закончится и к чему может привести борьба с инакомыслящими В.

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Комментарии
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ЕО
Евгений Окс
Господи. идеальный депутат!!! Океан воды, никакой конкретики при &quot;полном понимании проблем&quot;. Поэтому она и &quot;ГосДура&quot;
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10 час.
Maxim
Бздит: отчёт о своих голосах против мигровоза не публикует..
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3 час.

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