Стало известно о возможной атаке Израилем жилого дома в Сирии

Израиль мог атаковать жилой дом в столице Сирии Дамаске. «Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии», — говорится в сообщении местных СМИ.
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