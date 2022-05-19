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У России не хватает самолётов, да и те могут арестовать: Турции разрешили взять на себя две трети перёлетов в Россию

У России не хватает самолётов, да и те могут арестовать: Турции разрешили взять на себя две трети перёлетов в Россию

Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами, потому как у отечественных перевозчиков недостаточно самолетов для поддержания традиционного паритета, а обязательства перед туристами выполнять нужно, чтобы избежать социальной напряженности.

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