Стройбаза с пиломатериалами загорелась на площади 1500 "квадратов" в Ленобласти

РЕН ТВ Мощное пламя охватило стройбазу с пиломатериалами на площади 1500 "квадратов" в поселке Подгорное в Выборгском районе Ленинградской областиИсточник РЕН ТВ сообщил, что возгорание не могут ликвидировать в течение как минимум двух часов.
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