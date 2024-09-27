Стройбаза с пиломатериалами загорелась на площади 1500 "квадратов" в Ленобласти

РЕН ТВ Мощное пламя охватило стройбазу с пиломатериалами на площади 1500 "квадратов" в поселке Подгорное в Выборгском районе Ленинградской областиИсточник РЕН ТВ сообщил, что возгорание не могут ликвидировать в течение как минимум двух часов.