Публикации в «Петрозаводск говорит» довели скандальную стройку до суда

В Лахденпохье началось рассмотрение иска природоохранного прокурора 3 декабря в Лахденпохском районном суде состоялись предварительные слушания по иску природоохранного прокурора Карелии к ООО «Побережье Ладоги» и нескольким физическим лицам о признании незаконным образования земельного участка с кадастровым номером 10:12:0051301:304 и сделок с ним, отсутствующим права собственности на него, исключение сведений из ЕГРН, а также взыскание […].