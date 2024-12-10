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  • Вениамин
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Публикации в «Петрозаводск говорит» довели скандальную стройку до суда

В Лахденпохье началось рассмотрение иска природоохранного прокурора 3 декабря в Лахденпохском районном суде состоялись предварительные слушания по иску природоохранного прокурора Карелии к ООО «Побережье Ладоги» и нескольким физическим лицам о признании незаконным образования земельного участка с кадастровым номером 10:12:0051301:304 и сделок с ним, отсутствующим права собственности на него, исключение сведений из ЕГРН, а также взыскание […].

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