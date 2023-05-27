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РВ: Бои под Донецком: Коптеры батальона «Спарта» наводят ужас на врага под Авдеевкой

РВ: Бои под Донецком: Коптеры батальона «Спарта» наводят ужас на врага под Авдеевкой

Неподалёку от города Донецк не завершаются сложные сражения. Подразделение Вооружённых сил Российской Федерации «Спарта» вселяет страх в сердца противников при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые скидывают на нацистов Киева боеприпасы.

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