20 звезд, которые хотели всех удивить своими нарядами, но, кажется, немного перегнули палку

Красные дорожки — отличный повод для того, чтобы лишний раз заставить всех говорить о себе. Поэтому готовясь к публичным мероприятиям, звезды не жалеют ни сил, ни времени для создания эффектных образов и будто соревнуются в изобретательности.
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