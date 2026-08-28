Конго-Браззавиль: По сообщениям СМИ, два солдата были убиты и еще несколько ранены в результате столкновения патрулей ВСДРК и ВСД на реке Конго в 40 км (25 милях) к северу от Макотипоко вдоль границы между департаментом Нкени-Алима (Плато) Республики Конго и провинцией Май-Ндомбе Демократической Республики Конго 26-27 августа.