Конго-Браззавиль: По сообщениям СМИ, два солдата были убиты и еще несколько ранены в результате столкновения патрулей ВСДРК и ВСД на реке Конго в 40 км (25 милях) к северу от Макотипоко вдоль границы между департаментом Нкени-Алима (Плато) Республики Конго и провинцией Май-Ндомбе Демократической Республики Конго 26-27 августа.
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