Как отметил в беседе с РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором» вызвал истерику у киевского режима Владимира Зеленского.
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