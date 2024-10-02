Тулячка погибла после столкновения с грузовиком в Воронежской области

Согласно предварительным данным, 62-летняя тулячка, находящаяся за рулем «Деу Матиз», во время выполнения разворота на нерегулируемом перекрестке нарушила очередность проезда и не предоставила преимущество в движении, что в дальнейшем привело к столкновению с спецгрузовым транспортным средством МАЗ-5440А9-1320-031», оснащенным полуприцепом «ТОНАР-9523», 45-летнего жителя Бобровского района.